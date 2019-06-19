العراق يكشف عن عقد بمليارات الدولارات مع شركة أمريكية لتطوير قطاعات الانتاج والتصدير النفط في البصرة

كشف وكيل وزارة النفط فياض نعمة اليوم الأربعاء عن اعتزام بلاده التوقيع قريبا جدا على عقد بمليارات الدولارات مع شركة اكسون موبيل الأمريكية لتطوير قطاعات الانتاج والتصدير والغاز في محافظة البصرة.

وقال نعمة للصحفيين في مقر وزارة النفط إن عملية قصف أحد مخيمات شركة الحفر العراقية في منطقة البرجسية لا يؤثر على عمل الشركات الاجنبية التي تتولى تطوير الحقول النفطية في محافظة البصرة.

وأضاف :"لا يوجد اليوم قصف وإنما سقوط قذيفة واحدة على أحد مخيمات شركة الحفر العراقية أدت إلى إصابة ثلاثة من العاملين بجروح".

وتابع :"لم تعرف الأسباب حتى الآن وتعمل الجهات الأمنية في قيادة عمليات البصرة واستخبارات شركة الطاقة لمعرفة مصدر هذه القذيفة".

وأكد :" لن تتكرر مثل هذه الاحداث ولم يسجل لدى الشركات الاجنبية في جنوبي البلاد اي حدث مماثل سابقا في المنطقة".

وقال نعمة إن "القصف كان بعيدا عن منشآت الشركات النفطية الاجنبية ومنطقة البرجسية خالية فقط تضم مجمع سكني ولم يؤثر القصف على عمل الشركات الاجنبية وتم الاتصال بالشركات وطمأنتها من قبل قائد العمليات في البصرة ومدير عام شركة نفط البصرة ومدير عام شركة الحفر العراقية ".