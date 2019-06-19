وزير العدل البرازيلي ينفي التآمر لسجن الرئيس السابق

نفى وزير العدل البرازيلي سيرجيو مورو، اليوم الأربعاء، أن يكون قد تعاون مع ممثلي الادعاء لسجن الرئيس الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، عندما كان قاضيًا ينظر في القضية.

وقال مورو إنه أمر طبيعي أن يناقش القضاة القضايا مع ممثلي الادعاء، زاعمًا أن الدليل ضده تم الحصول عليه بواسطة قراصنة يحاولون إسقاط الإدانات بالفساد.

ومثل مورو أمام لجنة العدل بمجلس الشيوخ في أعقاب نشر رسائل نصية تردد أنه تبادلها مع ممثل الادعاء ديلتان دالاجنول.

ووفقًا لموقع "ذا انترسبت برازيل" الذي نشر الرسائل، فإنها "تكشف أن مورو عرض نصيحة استراتيجية لممثلي الادعاء، وقدم نصائح بشأن طرق جديدة للتحقيق".

وقال مورو إنه لا يستطيع تأكيد أنه كتب الرسائل النصية التي نشرت، لكنه نفى على أي حال ارتكاب أي مخالفات.

وبدأ لولا قضاء عقوبة السجن لمدة 12 عامًا في أبريل 2018 بتهم فساد. وخفضت محكمة استئناف في وقت لاحق العقوبة إلى 8 أعوام و10 أشهر.

ودفعت الاتهامات ضد مورو محاميي لولا إلى التقدم بطلب لإسقاط إدانة لولا وإطلاق سراحه. ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا هذا الطلب الأسبوع المقبل.