عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء، مقطع فيديو لمجموعة من الصور التي عرضها الجيش الأمريكي، لشظايا لغم استخدم في تفجير ناقلة نفط ويقول إنه يشير لتورط إيران

وأعلنت البحرية الأمريكية، اليوم، أن التحقيقات توصلت إلى أن شظايا الألغام، التي استهدفت ناقلة نفط يابانية الأسبوع الماضي في خليج عمان، مشابهة للألغام الإيرانية.

وأضاف الضابط الأمريكي خلال عرضه لشظايا لغمٍ لاصقٍ ومغناطيسَ نُزعا من إحدى الناقلتين، أضاف أن الجيش جمع بيانات بيومترية، تشمل البصمات، من أجل استخدامها لبناء قضية جنائية.

وتعرضت ناقلتا نفط، صباح الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان، إحداهما «FRONT ALTAIR» تتبع جزر مارشال، والأخرى «Kokuka Courageous»، وترفع علم بنما.

ونشر الجيش الأمريكي، تسجيلا مصورا، موضحًا أنه يكشف تورط إيران في الهجوم على ناقلتي نفط، ويظهر قاربا عسكريا إيرانيا يزيل لغما لم ينفجر من جانب الناقلة اليابانية التي تعرضت لهجوم في خليج عُمان.