الأربعاء 19 يونيو 2019 8:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن قائمة المنتخب الوطني لكأس أمم أفريقيا؟

النتـائـج تصويت

بالفيديو.. الجيش الأمريكي يعرض صورا لشظايا لغم استخدم في تفجير ناقلة نفط

دينا النجار
نشر فى : الأربعاء 19 يونيو 2019 - 7:03 م | آخر تحديث : الأربعاء 19 يونيو 2019 - 7:03 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء، مقطع فيديو لمجموعة من الصور التي عرضها الجيش الأمريكي، لشظايا لغم استخدم في تفجير ناقلة نفط ويقول إنه يشير لتورط إيران

وأعلنت البحرية الأمريكية، اليوم، أن التحقيقات توصلت إلى أن شظايا الألغام، التي استهدفت ناقلة نفط يابانية الأسبوع الماضي في خليج عمان، مشابهة للألغام الإيرانية.

وأضاف الضابط الأمريكي خلال عرضه لشظايا لغمٍ لاصقٍ ومغناطيسَ نُزعا من إحدى الناقلتين، أضاف أن الجيش جمع بيانات بيومترية، تشمل البصمات، من أجل استخدامها لبناء قضية جنائية.

وتعرضت ناقلتا نفط، صباح الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان، إحداهما «FRONT ALTAIR» تتبع جزر مارشال، والأخرى «Kokuka Courageous»، وترفع علم بنما.

ونشر الجيش الأمريكي، تسجيلا مصورا، موضحًا أنه يكشف تورط إيران في الهجوم على ناقلتي نفط، ويظهر قاربا عسكريا إيرانيا يزيل لغما لم ينفجر من جانب الناقلة اليابانية التي تعرضت لهجوم في خليج عُمان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك