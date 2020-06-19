عمان تسجل 852 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 852 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 368 لعمانيين و484 لغير عمانيين، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 27 ألفًا و670 حالة.

وأضافت الوزارة، أن السلطنة سجلت ست وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 125 حالة وفاة، في حين تماثل للشفاء 13 ألفًا و974 حالة حتى الآن.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 8.5 ملايين حالة إصابة، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 456 ألف حالة.