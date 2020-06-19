ضبط 185 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 75 ألف حكم خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 185 قطعة سلاح نارى ،وتنفيذ 75 ألف حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية المكبرة؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق،لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية . أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 185 قطعة سلاح نارى،بحوزة 150 متهم شملت " مدفع،

رشاش،18بندقية آلية،27بندقية خرطوش،8 طبنجات،130 فرد محلى الصنع،229طلقة مختلفة الأعيرة، قذيفتين،3 قنابل يدوية، 30 خزينة متنوعة،182 قطعة سلاح أبيض" .

ونفذت الحملات 75 ألف حكم قضائى متنوع ، وضبطت "186قضية مخدرات بحوزة 202متهم ضُبط خلالها 31 كيلو مخدرات متنوعة ،18متهم بالبلطجة،172 دراجة نارية مخالفة، 24 ألف مخالفة مرورية متنوعة " .

فضلا عن إعادة سيارة مبلغ بسرقتها وفحص65سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .