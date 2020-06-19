لاجارد تحذر من تضرر الأسواق المالية الأوروبية حال عدم الاتفاق على حزمة التحفيز

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد قادة الاتحاد الأوروبي، الذين من المقرر أن يعقدوا اجتماعا اليوم الجمعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من مغبة إخفاقهم في التوصل لاتفاق بشأن حزمة تحفيز اقتصادي، وهو ما قد يقلب الأسواق المالية رأسا على عقب.

وبدأ القادة مفاوضات بشأن خطة تعاف اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو (840 مليار دولار) لمساعدة اقتصادات التكتل على النهوض من جديد عقب الإغلاق الذي فرض لمكافحة تفشي وباء كورونا. وتدفع ألمانيا وفرنسا من أجل إبرام الاتفاق الشهر المقبل.

واقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للتكتل، إصدار دين مشترك لتمويل البرنامج، وهي خطوة جوهرية من شأنها أن تؤذن بخطوة غير مسبوقة نحو التكامل بين الدول الأعضاء الـ 27 الاتحاد الأوروبي.

وهناك أكثر من حجر عثرة أمام إبرام اتفاق، وبينها المبلغ الإجمالي الذي قد يقترضه الاتحاد الأوروبي، وتوقيت السداد، ومصدر الأموال وكيفية تخصيص الموارد.