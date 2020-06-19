الصين تعتزم تسريع وتيرة شراء المنتجات الزراعية الأمريكية بعد محادثات هاواي

تعتزم الصين تسريع وتيرة شراء المنتجات الزراعية الأمريكية، في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، بعد المحادثات التي أجراها الجانبان في هاواي هذا الاسبوع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدرين مطلعين على الأمر، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، القول إن الصين، وهي أكبر مستورد لفول الصويا في العالم، تعتزم تعزيز صفقات شراء كافة المنتجات الزراعية من فول الصويا إلى الذرة والإيثانول، بعد تراجع المشتريات في ظل الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وذكر مصدر ثالث أن الحكومة الصينية طلبت من المشترين الزراعيين التابعين للدولة بذل كافة الجهود للوفاء بما تتضمنه المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة.

ولم يتسن الحصول على رد فعل من وزارة الزراعة الصينية.

وربما تسمح هذه الخطة التجارية بتهدئة الأسواق التي انتابها القلق إزاء تصاعد النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعدما تبادلت الدولتان الانتقادات مؤخرا بشأن عدة قضايا، تتنوع ما بين نشأة فيروس كورونا وتشريع أمني جديد صيني جديد خاص بهونج كونج.