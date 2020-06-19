 هيئة الدواء الهندية توافق على تصنيع وتسويق عقار فابيفلو لعلاج مرضى كورونا - بوابة الشروق
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هيئة الدواء الهندية توافق على تصنيع وتسويق عقار فابيفلو لعلاج مرضى كورونا

الهند - ارشيفية
الهند - ارشيفية
نيودلهي - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 19 يونيو 2020 - 6:22 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يونيو 2020 - 6:22 م
أعلنت شركة جلينمارك فارماسيوتيكالز في بيان لها اليوم الجمعة، أنها تلقت تصريحا بالتصنيع والتسويق من هيئة تنظيم العقاقير الهندية لإطلاق العقار الفموي المضاد للفيروسات فافيبيرافير أو فابيفلو، وذلك لعلاج الحالات الخفيفة والمعتدلة من المصابين بفيروس كورونا المستجد في الهند.

وقالت وكالة بلومبيرج للأنباء إن الموافقة على العقار جاءت للاستخدام فقط في حالات الطوارئ المقيدة في الهند؛ وأن الاستخدام المقيد ينطوي على استخدام الدواء تحت المسؤولية ، حيث يتعين توقيع كل مريض على نموذج بالموافقة بالعلم قبل البدء في العلاج.

يذكر أن شركة جلينمارك بدأت في 12 مايو الماضي العلاج التجريبي للمرحلة 3 من العقار فافيبيرافير لعلاج مرضى كوفيد 19 في الهند.

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