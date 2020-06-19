جنوب إفريقيا تخفف القيود رغم تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا

في مواجهة الوضع الاقتصادي المتدهور، اختار رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا تخفيف قيود الإغلاق بشكل أكبر على الرغم من أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فيروسات التاجية بدأت في الارتفاع بسرعة.



وفي الأسبوع الماضي وحده، ارتفع العدد بنسبة 37% ولكن في خطاب صريح للأمة ، أبرز الرئيس الحاجة إلى الحفاظ على سبل عيش الناس.



ونتيجة لذلك ، قال إنه سيتم إعادة فتح أجزاء من صناعة الترفيه قريبًا.



يذكر أنه في نهاية مارس ، دخلت البلاد في أحد أنظمة الإغلاق الأكثر صرامة في العالم ، وتم تقييد جميع التحركات تقريبًا في الخارج وتم حظر بيع السجائر والكحول.