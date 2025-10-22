ألمانيا: الشرطة تحقق في استهداف القطار المعلّق في فوبرتال بأجسام مجهولة

قالت الشرطة إن القطار المعلق الشهير في مدينة فوبرتال بغرب ألمانيا تعرض مساء الثلاثاء للقذف بأجسام مجهولة أثناء تشغيله.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أن نافذتين تضررتا جراء الحادث، لكن لم يُصب أحد بأذى.

ولا تزال أسباب الحادث غير واضحة حتى الآن، غير أن المتحدث أشار إلى أن أحجارا ربما أُلقيت على القطار، ما أدى إلى تحطيم الزجاج الواقي دون سقوطه بالكامل.

ونُقلت العربات إلى مستودع خاص لإجراء فحوص إضافية صباح الأربعاء، بينما لاحظت الشرطة أيضًا أضرارا في سيارة قريبة عُثر بجوارها على حجر، مرجحة أن الأجسام قد تكون أُلقيت من مرآب سيارات أو أُطلقت باستخدام مقلاع.

وقالت شركة "فوبرتالَر شتاتفيركه" المشغلة للقطار في منشور عبر فيسبوك إن الهجوم تسبب بتوقف مؤقت للخدمة قرابة الساعة 0630 مساء (0430 بتوقيت جرينتش)، لكنها استأنفت التشغيل لاحقًا بعد تفتيش الشرطة.

وأضافت الشركة: "بعد فحص الشرطة تمكنا من استئناف الخدمة أسرع مما كنا نتوقع. نشكر جميع الركاب على صبرهم وتفهمهم، وشكر خاص لفرق الطوارئ في الموقع على عملهم السريع والمهني!"

يذكر أن القطار الكهربائي المعلق الذي اكتمل بناؤه عام 1901 يمتد لمسافة 3ر13 كيلومترا ويضم 20 محطة، وينقل يوميا أكثر من 80 ألف راكب، وفقا لبيانات سلطات المدينة.