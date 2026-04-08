الصليب الأحمر اللبناني: اكتظاظ شديد في المستشفيات جراء الغارات الإسرائيلية

قال الدكتور أنطوان الزغبي رئيس الصليب الأحمر اللبناني، إنّ المستشفيات في لبنان، لا سيما في المناطق التي تعرضت للقصف مثل البقاع والجبل وبيروت والضاحية، تشهد حالة من الاكتظاظ الشديد، حيث امتلأت أقسام الطوارئ بالكامل، في ظل تدفق أعداد كبيرة من القتلى والمصابين، مؤكدًا أن الوضع كارثة مع تجاوز أعداد الضحايا المئات بين قتلى وجرحى.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية، أنّ عمليات نقل المصابين لا تزال مستمرة حتى الآن.

وأشار إلى أن الفرق الطبية لا تزال تعمل على انتشال ضحايا من تحت الأنقاض، إلى جانب استقبال جرحى يعانون من إصابات خطيرة، ما يجعل من الصعب حتى الآن تحديد أعداد دقيقة للضحايا، في ظل استمرار تدفق الحالات من مختلف المناطق.

وأوضح أن الأزمة تفاقمت نتيجة القصف المتزامن الذي استهدف مختلف أنحاء لبنان في توقيت واحد، حيث تعرضت بيروت والبقاع والجنوب لضربات متزامنة، الأمر الذي أدى إلى ضغط هائل على المنظومة الصحية، خاصة مع تزايد أعداد الجرحى الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية عاجلة.

وأكد الزغبي أن المستشفيات اللبنانية معتادة على التعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة، لكنها في الوقت الراهن تواجه تحديات كبيرة، أبرزها الحاجة العاجلة إلى وحدات دم ومساعدات طبية، مشددًا على ضرورة وصول الدعم الطبي في أقرب وقت ممكن لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة.