إيران: الولايات المتحدة ستتحمل مسئولية أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن الولايات المتحدة ستتحمل مسئولية أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة إرنا عن بقائي قوله ردًا على تصرفات إسرائيل منذ بدء وقف إطلاق النار - في إشارة إلى التطورات في لبنان: "ستتحمل الولايات المتحدة أيضًا مسئولية أي خرق لوقف إطلاق النار من جانب الكيان الصهيوني".

وتحدث عن خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار، قائلًا: "كما ورد في التغريدة الأولى لرئيس وزراء باكستان، يشمل التزام الولايات المتحدة وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، وقد التزمت الولايات المتحدة وحلفاؤها بالالتزام بوقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن شروط وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة واضحة وصريحة.

وأضاف عبر حسابه على منصة إكس: «يجب على الولايات المتحدة أن تختار—وقف إطلاق النار أو مواصلة الحرب عبر إسرائيل. لا يمكنها أن تمتلك الاثنين».

وتابع: «يرى العالم المذابح في لبنان. الكرة في ملعب الولايات المتحدة، والعالم يراقب ما إذا كانت ستنفذ التزاماتها».

وأعاد عراقجي نشر تغريدة لرئيس وزراء باكستان شاهيباز شريف يعلن خلالها موافقة إيران والولايات المتحدة على وقف إطلاق النار على كل الجبهات.