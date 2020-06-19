التعليم: إتاحة مراجعة لطلاب الثانوية العامة على المنصة الإلكترونية قبل امتحان المادة بأيام قليلة

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أنه ستجرى إتاحة مراجعة ليلة الامتحان لطلاب شهادة الثانوية العامة لكل من المواد المتاحة على المنصة قبل امتحان المادة بأيام قليلة.



وقال الوزير - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) الخميس - إنه يمكن للطالب الدخول على مراجعات ليلة الامتحان للمواد المتاحة على منصة thanaweya.net لمناقشة شكل الأسئلة وكيفية التعامل معها وحلها بطريقة نموذجية.



وأشار إلى أن المراجعات متاحة مجانا تحت رعاية البنك الأهلي المصري لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.