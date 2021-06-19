أفادت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت، بأنه تم إعطاء إجمالي 86.5 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في البرازيل حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بـ1.86 مليون جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، سيستغرق تطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين 4 أسابيع.

وبدأت حملة التطعيم في البرازيل قبل نحو 21 أسبوعا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 17.8 مليون حالة، بالإضافة إلى 498 ألفا و499 وفاة. وظهرت أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل قبل عام و16 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدول، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.