 وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لجهود الأشقاء الليبيين لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لجهود الأشقاء الليبيين لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد

أ ش أ
نشر في: السبت 19 يونيو 2021 - 7:53 م | آخر تحديث: السبت 19 يونيو 2021 - 7:53 م

أكد وزير الخارجية سامح شكري دعم مصر لجهود الأشقاء الليبيين؛ لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية، اليوم السبت، مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش.

ورحب شكرى بنظيرته الليبية في زيارتها الأولى إلى القاهرة منذ توليها مهام منصبها، تمنيا لها خالص التوفيق والسطاد فى مهمتها.

وأشار شكري إلى أن مباحثاته مع المنقوش تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتشاور بشأن سبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود المستمرة للوصول إلى آفاق أوسع؛ بما يلبي طموحات الشعبين، إلى جانب مساندة جهود الأشقاء الليبيين الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

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