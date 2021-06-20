وزير التعليم العالي: شكلنا لجنة لدراسة تخرج الطلاب بشهادة من تخصصين مختلفين

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات أقر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، باعتماد نظام الساعات المعتمدة دون التقيد بعدد سنوات معينة للدراسة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، مساء السبت، أنه منذ عام 2011 تم اعتماد نظام الساعات المعتمدة وعملت به الكثير من الجامعات والمعاهد سواء في مرحلة البكالريوس أو الدراسات العليا، مشيرًا إلى أنه كان يصطدم بنص في اللائحة التنفيذية والذي يفيد بضرورة الالتزام بعدد سنوات معينة للدراسة.

وذكر أنه تم تحدد 3 سنوات كحد الأدنى على سبيل المثال للدراسة في كلية التجارة بنظام الساعات المعتمدة، لافتًا إلى أهمية ذلك التعديل في توفير موارد الجامعات بتخفيض عدد سنوات الدراسة بها.

وأشار إلى اقتراح تشكيل لجنة لدراسة السماح للطالب بالتخرج بشهادة من تخصصين مختلفين، ذاكرًا أنه سيسمح للطالب دراسة تخصص آخر بجانب تخصصه الأساسي إن كان يستطيع ذلج والحصول على شهادة من كلا المجالين، ولكن زفق ضوابط محددة.

وأوضح أنه تم التواصل مع نقيب المهندسين لإطلاعه على أمر تخفيض سنوات الدراسة من خلال اعتماد نظام الساعات المعتمدة، مضيفًا أن ذلك ليس بجديد على النظام المصري، خاصة وأنه كان قد تم تخفيض سنوات الدراسة بكليات الطب لتصبح 5 سنوات بدل من 6 إضافة إلى عامين تدريب.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، ظهر اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، و أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان.

استعرض المجلس الأعلي للجامعات موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء، بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

وينص التعديل على أنه «بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات».