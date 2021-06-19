 العاصفة كلوديت تهدد ساحل خليج المكسيك الأمريكي - بوابة الشروق
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العاصفة كلوديت تهدد ساحل خليج المكسيك الأمريكي

د ب أ
نشر في: السبت 19 يونيو 2021 - 1:57 م | آخر تحديث: السبت 19 يونيو 2021 - 1:57 م
تشكلت العاصفة الاستوائية كلوديت جنوب غرب نيو أورليانز، وتهدد ساحل خليج المكسيك الأمريكي بدءا من لويزيانا إلى فلوريدا بأمطار غزيرة.

وقال المركز الوطني للأعاصير في نشرة تحذيرية الساعة الخامسة صباحا في نيويورك إن العاصفة كلوديت، وهي ثالث عاصفة في عام 2021 وأول عاصفة تضرب الولايات المتحدة، مصحوبة برياح تبلغ سرعتها 45 ميلاً "72 كيلومترًا" في الساعة أثناء تحركها قليلا إلى لويزيانا جنوب غرب نيو أورليانز.

وقال المركز "من المتوقع أن تتسبب كلوديت في هطول أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة تهدد الحياة عبر مدينتي ميسيسيبي الساحلية وألاباما والطرف الشمالي لفلوريدا خلال فترة بعد الظهر"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

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