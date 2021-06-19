مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

لقي عامل مصرعه وأصيب 3 آخرين إثر حادث تصادم سيارة بيك آب وتروسيكلين على طريق كفر الشيخ- دمياط بمدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية.
وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة جمصة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولي (كفر الشيخ- دمياط) أمام منطقة المنصورة الجديدة دائرة القسم.
وبانتقال الضباط والفحص، تبين أن طرفي الحادث كل من تروسيكل قيادة "محمد السيد أحمد إبراهيم" 21 سنة عامل، ومقيم بقرية كفر الغاب دائرة مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، وتروسيكل قيادة المدعو "حمدي السعيد أحمد" 45 سنة عامل، ومقيم بقرية البلاقسة دائرة مركز بلقاس، وسيارة بيك أب قيادة المدعو "محمد إسماعيل حامد العزب" 21 سنة سائق، ومقيم بقرية منشأة عبد القادر دائرة مركز الستاموني، بااتجاه دمياط سبب الحادث قيام قائدي المركبتين الأولى والثانية بالدوران من إحدى الفتحات المرورية بالطريق فاصطدمت السيارة بالتروسيكل الثاني من الخلف واصطدم التروسيكل الثاني بالأول وانقلابهما على جانب الطريق.
ونجم عن ذلك وفاة قائد التروسيكل الثاني إثر إصابته بجرح قطعي في الرأس واشتباه نزيف داخلي، وإصابة كل من قائد التروسيكل الأول بجرح قطعي في الوجه وكدمات متفرقة بالجسم ومرافقه "محمد أشرف إبراهيم عبدالحليم" 50 سنة عامل، بجرح قطعي في الرأس ومرافق قائد التروسيكل الثاني "سعيد وحيد محمد" 20 سنة عامل بكدمات متفرقة في الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى بلقاس المركزي وتلقوا العلاج اللازم وصرح لهم بالخروج.
وبسؤال قائدي المركبات والمصابين أيدوا مضمون الفحص، وتم رفع آثار الحادث ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/ 944 جنح قسم جمصة، وجاري ااستكمال الفحص للعرض على النيابة العامة.