مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

لقي عامل مصرعه وأصيب 3 آخرين إثر حادث تصادم سيارة بيك آب وتروسيكلين على طريق كفر الشيخ- دمياط بمدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة جمصة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولي (كفر الشيخ- دمياط) أمام منطقة المنصورة الجديدة دائرة القسم.

وبانتقال الضباط والفحص، تبين أن طرفي الحادث كل من تروسيكل قيادة "محمد السيد أحمد إبراهيم" 21 سنة عامل، ومقيم بقرية كفر الغاب دائرة مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، وتروسيكل قيادة المدعو "حمدي السعيد أحمد" 45 سنة عامل، ومقيم بقرية البلاقسة دائرة مركز بلقاس، وسيارة بيك أب قيادة المدعو "محمد إسماعيل حامد العزب" 21 سنة سائق، ومقيم بقرية منشأة عبد القادر دائرة مركز الستاموني، بااتجاه دمياط سبب الحادث قيام قائدي المركبتين الأولى والثانية بالدوران من إحدى الفتحات المرورية بالطريق فاصطدمت السيارة بالتروسيكل الثاني من الخلف واصطدم التروسيكل الثاني بالأول وانقلابهما على جانب الطريق.

ونجم عن ذلك وفاة قائد التروسيكل الثاني إثر إصابته بجرح قطعي في الرأس واشتباه نزيف داخلي، وإصابة كل من قائد التروسيكل الأول بجرح قطعي في الوجه وكدمات متفرقة بالجسم ومرافقه "محمد أشرف إبراهيم عبدالحليم" 50 سنة عامل، بجرح قطعي في الرأس ومرافق قائد التروسيكل الثاني "سعيد وحيد محمد" 20 سنة عامل بكدمات متفرقة في الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى بلقاس المركزي وتلقوا العلاج اللازم وصرح لهم بالخروج.

وبسؤال قائدي المركبات والمصابين أيدوا مضمون الفحص، وتم رفع آثار الحادث ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/ 944 جنح قسم جمصة، وجاري ااستكمال الفحص للعرض على النيابة العامة.