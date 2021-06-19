 الاتحاد الأوروبي: متضامون مع الشعب اللبناني.. والمساعدات مرهونة بالإصلاحات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاتحاد الأوروبي: متضامون مع الشعب اللبناني.. والمساعدات مرهونة بالإصلاحات

أ ش أ
نشر في: السبت 19 يونيو 2021 - 3:03 م | آخر تحديث: السبت 19 يونيو 2021 - 3:03 م

دعا جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية، القادة اللبنانيين لتحمل مسؤولياتهم وتشكيل حكومة جديدة وتطبيق الإصلاحات الأساسية فوراً بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن مجلس الاتحاد الأوروبي يدرس خيارات أخرى للتعامل مع الأزمة اللبنانية من بينها فرض عقوبات مستهدفة، ومشددا على أن الاتحاد يأمل ألا يكون "مضطرا" للقيام بذلك.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني ميشال عون، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية، الذي بدأ زيارة للبنان اليوم السبت، تستمر لمدة يومين في محاولة لحث الفرقاء اللبنانيين على تشكيل حكومة جديدة بعد 8 شهور من التعثر منذ تسمية رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة.

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