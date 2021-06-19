روحاني يزور الرئيس المنتخب في إيران لتهنئته بالفوز

توجه الرئيس الإيراني، المنتهية ولايته، حسن روحاني، اليوم السبت إلى مقر رئاسة السلطة القضائیة الإيرانية، حيث هنأ رئيس السلطة، إبراهیم رئیسی، بفوزه فی الانتخابات الرئاسیة الإیرانیة التي جرت أمس الجمعة.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، ناقش روحاني ورئيسي عددا من القضایا، شملت "المشارکة الحماسیة للشعب فی الانتخابات وتأثیرها علی إقتدار الجمهوریة الإسلامیة.

وكان مساعد وزير الداخلية الإيراني، رئيس اللجنة الانتخابية العليا، جمال عارف، أعلن في وقت سابق اليوم، فوز رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، بأغلبية كاسحة، بعد فرز 90 في المئة من أصوات الناخبين.

وقال عارف، إن رئيسي حصل على أغلبية الأصوات، بواقع 17 مليونا و800 ألف صوت، من إجمالي 28 مليونا و600 ألف صوت.

وأضاف عارف أمام الصحفيين اليوم، أن المرشح محسن رضائي ميرقائد، جاء ثانيا بحصوله على 3 ملايين و300 ألف صوت، في حين حل المرشح المعتدل الوحيد في السباق الرئاسي، عبد الناصر همتي ثالثا، بمليونين و300 ألف صوت.

واحتل المرشح أمير حسين قاضي زادة المرتبة الرابعة بمليون صوت.