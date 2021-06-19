 التحالف العربي: الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرة حوثية مفخخة تجاه خميس مشيط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التحالف العربي: الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرة حوثية مفخخة تجاه خميس مشيط

أ ش أ
نشر في: السبت 19 يونيو 2021 - 12:43 م | آخر تحديث: السبت 19 يونيو 2021 - 12:43 م

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة.

 

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن- حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية- "إن الهجوم يأتي في إطار استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مؤكدا أنه يتخذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية لميليشيات الحوثي.

 

وشدد التحالف على إحباط كافة محاولات الميليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدا اتخاذه الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

 


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