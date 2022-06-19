 متهمان بالتنقيب عن الآثار بعين شمس: السحرة أكدوا وجود كنوز تحت المنزل - بوابة الشروق
الأحد 19 يونيو 2022 5:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك ما هو السيناريو الأفضل لمنتخب الكرة المصري؟
النتـائـج تصويت

متهمان بالتنقيب عن الآثار بعين شمس: السحرة أكدوا وجود كنوز تحت المنزل

أرشيفية
أرشيفية
نهاد القادوم
نشر في: الأحد 19 يونيو 2022 - 4:49 م | آخر تحديث: الأحد 19 يونيو 2022 - 4:49 م

تباشر نيابة عين شمس التحقيق في واقعة اتهام شخصين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل شقة محل سكن أحدهما.

وقال المتهمان، خلال التحقيقات معهما، إن الدجالين "السحرة" شجعوهما على الحفر أسفل منزلهما، مدعيين وجود كنوز أثرية وقدرتهم على استخراج هذه الكنوز باستخدام السحر الأسود.

بودأت الواقعة بتلقي قسم شرطة عين شمس بلاغا بقيام شقيقينن مقيمان بدائرة القسم بالتنقيب عن الآثار داخل مسكن أحدهما بأحد العقارات.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه" محل سكن أحدهما".

وعثر بداخل الشقة على الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك