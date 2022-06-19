متهمان بالتنقيب عن الآثار بعين شمس: السحرة أكدوا وجود كنوز تحت المنزل

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تباشر نيابة عين شمس التحقيق في واقعة اتهام شخصين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل شقة محل سكن أحدهما.

وقال المتهمان، خلال التحقيقات معهما، إن الدجالين "السحرة" شجعوهما على الحفر أسفل منزلهما، مدعيين وجود كنوز أثرية وقدرتهم على استخراج هذه الكنوز باستخدام السحر الأسود.

بودأت الواقعة بتلقي قسم شرطة عين شمس بلاغا بقيام شقيقينن مقيمان بدائرة القسم بالتنقيب عن الآثار داخل مسكن أحدهما بأحد العقارات.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه" محل سكن أحدهما".

وعثر بداخل الشقة على الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.