 إيهاب جلال يطلب مهلة للموافقة على تدريب الإسماعيلي - بوابة الشروق
الإثنين 20 يونيو 2022 12:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك ما هو السيناريو الأفضل لمنتخب الكرة المصري؟
النتـائـج تصويت

إيهاب جلال يطلب مهلة للموافقة على تدريب الإسماعيلي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 19 يونيو 2022 - 11:46 م | آخر تحديث: الأحد 19 يونيو 2022 - 11:46 م

دخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي في مفاوضات مع إيهاب جلال المدير الفني السابق لمنتخب مصر، لتولي تدريب الفريق في المرحلة المقبلة، حال مواصلة الفريق نتائجه سلبية.

ورحب يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي بالتعاقد مع جلال، واتصلوا بالمدير الفني السابق للمنتخب المتواجد حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية لقضاء إجازة، عقب إقالته من تدريب الفراعنة بعد مباراة كوريا الجنوبية الودية.

وطلب المدير الفني مهلة للتفكير بعد عودته إلى مصر، حتى يقوم بدراسة العرض المالي الذي تم تقديمه له، بالإضافة إلى منح مجلس إدارة النادي الوقت لسداد مستحقات حمد إبراهيم مدرب الفريق السابق، والذي سوف يتواجد مرة أخرى في جهاز إيهاب جلال.

كان إيهاب جلال قد تولى تدريب الإسماعيلي في الموسم الماضي، ونجح في إبقاء الفريق بالدوري الممتاز، لكنه رحل بسبب عدم تدعيم مجلس إدارة النادي لفريق الكرة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك