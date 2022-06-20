أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل 13 إصابة بالكوليرا في العراق (إصابة واحدة في كركوك، وإصابتان في المثنى، و10 إصابات في السليمانية)، وأصدرت توصيات للمواطنين.

وأضافت الوزارة أن المؤسسات الصحية جاهزة للتعامل مع هذه الحالات وتوفر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرية اللازمة، ويتم اتخاذ الاجراءات المطلوبة للحالات المؤكدة والمشتبه بإصابتها، وذلك وفقا لما جاء في وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشارت إلى ضرورة اتباع التوصيات التالية:

- غسل اليدين جيدا قبل إعداد وتناول الطعام وبعد دخول الحمام.

- غسل الخضروات والفواكه بشكل جيد قبل تناولها.

- طهي الطعام بشكل جيد وفي درجات حرارة عالية.

- الاهتمام بنظافة المطابخ والحمامات.

- أهمية التأكد من مصادر المياه المستخدمة للشرب والطبخ، وأن تكون المياه معقمة وصالحة للشرب.

- في حال عدم التأكد من تعقيم مياه الشرب، يجب غلي الماء وتبريده قبل الاستخدام أو استخدام حبوب تعقيم المياه وحسب التعليمات الخاصة بها.