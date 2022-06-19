البرلمان الأوكراني يؤيد قرارا بحظر الكتب والموسيقى من روسيا

صوّت البرلمان الأوكراني «رادا»، اليوم الأحد، على حظر استيراد وتوزيع الكتب ومنتجات النشر من روسيا وبيلاروسيا، بحسب ما قال النائب ياروسلاف جيليزنياك.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، كتب جيليزنياك في قناته على «تلجرام»: «حظر البرلمان استيراد وتوزيع الكتب ومنتجات النشر الأخرى من روسيا وأراضي أوكرانيا التي احتلتها مؤقتًا ومن بيلاروسيا».

كما حظر البرلمان حسب جيليزنياك الموسيقى الروسية في وسائل الإعلام الأوكرانية والأماكن العامة.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 17يونيو، أن روسيا بذلت كل ما في وسعها لتهيئة الظروف لعلاقات مواتية مع أوكرانيا، ومساعدة الدولة المجاورة على مدى عقود.

وقال بوتين، خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي: «حسنًا، لقد فعلنا كل ما في وسعنا على أي حال؛ كانت روسيا نفسها في وضع صعب في التسعينيات؛ لكن مع ذلك، ساعدنا باستمرار، وساعدنا في القروض، وموارد الطاقة الرخيصة وعلى مدى عقود».

وأشار إلى أن «روسيا كانت مستعدة للتعاون في مجال القطاعات الصناعية الرئيسية: في الطيران، وبناء السفن، وعرضت أشكالا مختلفة من التعاون»، معقبًا: «بصراحة، أنا لا أفهم حقًا ما الذي يمكننا فعله أيضاً».