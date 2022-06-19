روسيا: مقتل 50 جنرالا وضابطا أوكرانيا بضربة صواريخ من طراز كاليبر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أكثر من 50 جنرالا وضابطا أوكرانيا قضوا بضربة صواريخ من طراز «كاليبر» استهدفت مركز قيادة في مقاطعة ديبروبيتروفسك الأوكرانية، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، قالت قيادة الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الانفصالية، إن سبعة مدنيين لقوا مصرعهم نتيجة قصف الجيش الأوكراني لأراضي الجمهورية خلال اليوم الماضي.

وذكرت القيادة في بيانها اليوم، أن القصف أسفر كذلك عن إصابة 24 شخصا آخر بجروح مختلفة الخطورة.

وأضاف البيان: «على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، من الساعة 8:00 صباحا يوم 18 يونيو حتى الساعة 8:00 صباحا يوم 19 يونيو، قتل سبعة أشخاص وأصيب 24 آخرون نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي جمهورية دونيتسك».

وبحسب موسكو، تفتح القوات الأوكرانية نيرانها بشكل يومي على مدن وقرى جمهورية دونيتسك، من المدفعية الثقيلة ومدافع الهاون وراجمات الصواريخ.