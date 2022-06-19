 الأردن يتفق مع لوكهيد مارتن على شراء 8 طائرات إف-16 مقاتلة جديدة - بوابة الشروق
الأحد 19 يونيو 2022 3:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك ما هو السيناريو الأفضل لمنتخب الكرة المصري؟


النتـائـج تصويت

الأردن يتفق مع لوكهيد مارتن على شراء 8 طائرات إف-16 مقاتلة جديدة

وكالات:
نشر في: الأحد 19 يونيو 2022 - 3:30 م | آخر تحديث: الأحد 19 يونيو 2022 - 3:30 م

وقع الأردن اتفاقية مع مصنع "لوكهيد مارتن" الأمريكي للمعدات الحربية، لطلب 8 طائرات مقاتلة من نوع "إف-16" بلوك 70.

ونقلت وكالة "عمون" الإخبارية عن شركة "لوكهيد"، قولها في بيان:" إنه تمت الموافقة على بيع الطائرات بعد توقيع طلب العرض والقبول للطائرات الجديدة".

وأوضحت إيمي بيرنيت، نائبة رئيس "لوكهيد مارتن"، أن "طائرات "إف-16" الجديدة تعكس أكثر من 70 عاما من التعاون الأمريكي وعقود من الشراكة مع شركة لوكهيد"، مضيفة: "تاريخنا في الشراكة مع الأردن يقوي الأمن الإقليمي ويساعد على حماية الناس من خلال التكنولوجيا الأمنية التي تدعم المهمات الحساسة".

وسيتم إنتاج الطائرات في كاليفورنيا، حيث لم تعلن الشركة عن قيمة الصفقة أو تاريخ التسليم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك