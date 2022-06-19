انهار عقار مكون من طابقين جزئيا؛ مما أسفر عن مصرع سيدة مسنة بدائرة قسم شرطة الجيزة، وتمكنت القوات من انتشال الجثة من أسفل الأنقاض.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً يفيد بحدوث انهيار جزئي لعقار بشارع سيدي ونيس متفرع من شارع البحر الأعظم، بدائرة قسم شرطة الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ البري والحماية المدنية لمحل البلاغ.

وتبين أن العقار مكون من طابقين على مساحة 125 متراً، وصادر له قرار إزالة، وحدث انهيار بسقف الطابق الثاني وهبط على الطابق الأول، مما أسفر عن مصرع سيدة مسنة تدعى "آمال. ع" في العقد السادس من عمرها، مقيمة بذات العقار.

وتمكنت القوات من انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة، فيما تم فرض كردون بمحيط العقار للحفاظ على سلامة المارة، بالإضافة إلى إخطار إدارة التنظيم ولجنة هندسية، للمعاينة وتحديد مدى سلامة العقارات الملاصقة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.