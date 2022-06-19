أعلن اتحاد الكرة، في بيان رسمي، انتهاء المهلة التي منحها للأندية لإرسال الملفات الخاصة بها حتى يتم مراجعتها من قبل لجنة التراخيص بالاتحاد، تمهيدا لإصدار تراخيص الأندية للمشاركة في البطولات الأفريقية قبل انطلاق الموسم الجديد 2022 / 2023.

وجاء في البيان، أن الملفات يجب أن تتضمن جميع الأوراق المطلوبة للحصول على الرخصة أو تجديدها بالنسبة للأندية السابق حصولها على هذه الرخصة.

وسبق وكلف جمال علام، رئيس الاتحاد، لجنة التراخيص برئاسة المستشار راغب رفاعي، ببحث ملفات الأندية المصرية، طبقا للمعايير المحددة بلائحة تراخيص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والرد خلال المهلة المحددة بخطاب الكاف يوم 30 يونيو الجاري.

وأرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خطاباً لجميع الاتحادات أعضاء الجمعية العمومية، يؤكد فيه ضرورة إرسال ملف تراخيص الأندية التي ستشارك في المسابقات الإفريقية "دوري أبطال إفريقيا – كأس الكونفدرالية" في موعد أقصاه 30 يونيو الجاري، كموعد نهائي لتلقي الملفات.

وجاء نص خطاب الكاف إلى الاتحادات الأفريقية: "نود أن نلفت انتباهكم إلى أن الموعد النهائي المحدد للحصول على ملف تراخيص النادي قد تحدد رسمياً يوم 30 يونيو، ولكن هذا الموعد مستقل عن الموعد الجاري تحديده وخاص بمشاركة أو تقديم أسماء الأندية المزمع مشاركتها في مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية فى الموسم المقبل 2022/2023، وكذلك بعيد عن مواعيد قيد وتسجيل اللاعبين في نظام المسابقات علي سيستم CMS الخاص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ".

وطلب الاتحاد الأفريقي من الاتحادات الوطنية متابعة خطوات منح الرخصة مع الأندية المرشحة للمشاركة.

ووجه كاف تأكيده للاتحادات علي ضرورة منح جميع الأندية فرصة تقديم ملف الرخصة، خاصة التي لديها فرصة للتأهل إلى مسابقات الأندية الأفريقية على أساس الجدارة الرياضية، بغض النظر عن حالة إكمال الدوري المحلي أو الكأس أم لا، وطلب كاف من الاتحادات القيام بمهامها في متابعة ملفات الأندية والمساعدة في تقديمها، حيث يجب على كل اتحاد عضو إكمال ما يلي :

أولا: دعوة الأندية لتقديم طلب للحصول على ترخيص.

ثانيا: متابعة ودعم الأندية أثناء إعداد وثائقها.

ثالثا: تحديد موعد نهائي للأندية لاستكمال تقديم المستندات.

رابعا: تنظيم عمليات تفتيش مفاجئة للأندية بعد الموعد النهائي وقبل اجتماع لجنة التراخيص في الاتحاد المحلي.

خامسا: ترتيب اجتماع للجنة للبت في ترخيص الأندية قبل تقديمه إلي الكاف.

سادسا: تحديد فترة زمنية يمكن للأندية خلالها استئناف القرار في حالة لم يتم منح الترخيص للنادي.

سابعا: في حالة تقديم استئناف يجب ترتيب اجتماع للجنة الاستئناف في اتحاده المحلي.

ثامنا: إبلاغ كاف بقائمة قرارات الترخيص لجميع الأندية، يجب إكمال جميع الخطوات المذكورة قبل الموعد النهائي الذي حدده كاف للاستلام وهو 30 يونيو 2022 .