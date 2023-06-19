الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يشن حربا شاملة على شعبنا تستهدف تصفية قضيته

قال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربًا شاملة على الشعب الفلسطيني تستهدف تصفية قضيته، مشددًا على أنه لن تُقبل أي تسوية لا ترضي الفلسطينيين.

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، أن الفلسطينيين سيستمرون في ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي في كل المحافل والمحاكم الدولية، مُحملًا الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية مسؤولية ما يعانيه الفلسطينيون.

وأشار إلى أن الفلسطينيين لديهم أسلحة دبلوماسية وسياسية عديدة، ودعا للالتزام بموقف عربي موحد للحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا قائمًا مع جهات مختلفة يهدف في المقام الرئيسي لعدم تمرير أي مؤامرة ضد حقوق الفلسطينيين.

وأوضحت أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت منذ يومها الأول، الحرب ضد الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن هناك انقسامًا واضحًا تعانيه الحكومة الإسرائيلية في الوقت الراهن.

وشدد على أن إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يبدأ من التوصل إلى حلٍ شاملٍ للقضية الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل، وإصابة 29 آخرين بينهم 6 بجروح خطيرة، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

في السياق، عبرت مصر، عن إدانتها للاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين، محذرة من مخاطر استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، إن مصر تدين الاعتداء الذي شنته القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة صباح اليوم، وما واكب ذلك من عمليات قصف جوي وإطلاق نار ضد المدنيين.

وأكد البيان، رفض مصر الكامل لهذا العدوان الذي يتعارض مع كافة أحكام القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، محذرةً من مخاطر استمرار التصعيد ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن مثل هذه الاعتداءات لا تؤدي إلا إلى تأجيج الأوضاع وتنذر بخروجها عن السيطرة وتقويض مساعي خفض التوتر في الأراضي المحتلة.