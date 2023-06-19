ميدو: الكرة المصرية تحتاج لثورة تصحيح

ناشد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، ضرورة القيام بثورة تصحيح للكرة المصرية لتعديل نظام المسابقات المحليةة على غرار ما يطبق في كل الدوريات الأوروبية.

وتعرض عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، لسيل من الانتقادات في الساعات الماضية بسبب استمرار حالة التخبط في موعد بدء ونهاية الموسم الجديد في ظل عدم انتهاء الموسم الماضي حتى الآن، وازدحام جدول مسابقات الموسم المقبل.

وقال ميدو خلال برنامج (الريمونتادا):" يجب أن نوجه التحية لمسوؤلي اتحاد الكرة على تمسكهم بتطبيق دوري الرديف في الموسم المقبل بنظام ولوائح محددة، وياريت بلاش كسل ونغمة هنعمل كل حاجة في نفس الوقت، أها في وقت من الأوقات بتكون محتاج ثورة والكرة المصرية محتاجة ثورة، احنا معاكم وفي دهركم لأن هذا التفكير هو الأنسب والأصلح للكرة المصرية".

أضاف:" تطبيق دوري الرديف فرصة جيدة لخروج جيل جديد من الحكام في ظل وجود أزمة حقيقية لمستوى التحكيم في مصر، بظهور 5 حكام يكونوا مؤهلين لإدارة مباريات الدوري الممتاز".

أكمل:" اتحاد الكرة أيضًا استقر على أن تضم قائمة أندية الدوري 25 لاعبًا و5 لاعبين مواليد 2001 بدلا من 35 و 40 لاعب والذي كان يمثل كارثة لكل المدربين الأجانب".

تابع:" الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وضع حدًا في الموسم الماضي لفكرة قيام الأندية بإعارة عدد كبير من اللاعبين بعد أن فجر ملاك فريق واتفورد وأودينزي الذين ينتميان لنفس العائلة أزمة كبيرة فيما يخص اللاعبين المعارين والذي كشفت وجود تضارب مصالح وغياب العدالة بين الأندية".

واصل:" فيفا وضع حدًا لأزمة الإعارات بحيث يقل العدد وصولًا لموسم 2025، بواقع قيام كل ناد بإعارة 6 لاعبين والاستعانة بخدمات 6 لاعبين فقط وذلك لترسيخ مبدأ العدالة بين كل الأندية ومنح الفرصة للأندية الصغيرة لتسويق لاعبيها وكسب الأموال وتقريب المسافات".

أتم:" أطالب اتحاد الكرة بتطبيق دوري الرديف في أسرع وقت بنظام المجموعة الواحدة ويكون ليها رابطة بأسمها هذا هو الكلام المحترم للهرم الكروي بالحصول على جزء من حقوق بث مباريات الدوري الممتاز تخدم بها على دوري المحترفين".