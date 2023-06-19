إيران تدين العدوان الوحشي الإسرائيلي على جنين بالضفة الغربية

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، بشدة الهجوم "الوحشي والإجرامي الذي شنته قوات الاحتلال الصهيوني على مدينة جنين بالضفة الغربية، والذي أدى إلى استشهاد 4 أشخاص على الأقل وجرح العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم والأعزل".

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اعتبر تصعيد الأعمال "الإجرامية الصهيونية في الضفة الغربية وقطاع غزة في الأشهر الأخيرة وإبادة المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم أطفال ونساء وشيوخ وتدمير ممتلكات ومنازل الفلسطينيين، أمثلة واضحة على الجريمة المنظمة والإرهاب الرسمي"، معتبرا الإجراءات الرادعة تجاه هذه السلوكيات اللاإنسانية من المسؤوليات الملحة للمجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة.

كما وصف كنعاني تقاعس الأمم المتحدة ودول العالم إزاء توسع "الاستيطان الصهيوني" في الضفة الغربية بأنه مقلق، وانتقد بشدة صمت وتقاعس الحكومات الغربية تجاه هذه القضية، ودعا المحافل الدولية والدول الداعمة للقضية الفلسطينية لتحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية والأخلاقية دفاعا عن " حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم ومحاسبة الكيان الصهيوني على ارتكاب هذه الجرائم والأعمال المنتهكة للقوانين والأنظمة الدولية".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 91 آخرين جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين.