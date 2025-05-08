محمد عبدالعزيز: أشهد أن ارتباط محمود عبدالعزيز ببوسي شلبي كان ملء السمع والبصر

علق المخرج محمد عبدالعزيز، على أزمة استمرار زواج الفنان الراحل محمود عبدالعزيز من الإعلامية بوسي شلبي، قبل وفاته من عدمها، بعدما أصدر ورثة الراحل بيانا يتضمن أن محمود عبدالعزيز انفصل عن بوسي شلبي قبل وفاته، بينما ردت بوسي شلبي في بيان آخر أكدت فيه أنها أرملة الراحل محمود عبدالعزيز ولم تكن طليقته.

وكتب محمد عبدالعزيز عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: «كنت قريبا جدا وصديقا حميما للمغفور له الفنان الصديق محمود عبد العزيز، شتاءا في القاهرة وصيفا في الإسكندرية والساحل الشمالي، وامتدت صداقتنا وزمالتنا وجمعتنا أفلام عديدة اشتركنا في تقديمها سويا، قبل زواجه من الإعلامية الصديقة بوسي شلبي وبعدها وأشهد أن ارتباطه ببوسي كان ملء السمع والبصر وعايشناه جميعا كأصدقاء وزملاء لحظة بلحظة في جميع المناسبات بحلوها ومرّها».

وأضاف: «كانت بوسي تستقبلنا في دعواته لنا كزوجة وشريكة حياة سواء في شقة محيي الدين أبو العز أو في فيلتها بزايد ٢٠٠٠، عندما كان محمود مقيما معها فيها انتظارا لبناء فيلته في الشيخ زايد، أو في كابينة بوسي في هاسيندا باي في الصيف والتي كان محمود مقيما معها فيها أيضا».

وتابع: «توسطت بوسي لي للاستعانة بمحمد محمود عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز في إعطاءهم الفرصة للتمثيل في بعض مسلسلاتي للمرة الأولى وبموافقة ومباركة محمود، لم نلاحظ أو نرصد لثانية واحدة أن بوسي لم تكن زوجة لمحمود أو طليقة له، بل حدث خلاف بينهما وتحدثت مع محمود وعنفّته وطالبته بعدم سماع الوشايات وانصاع محمود لرأيي واستجاب لمصالحة زوجته بشهادة المنتج الصديق محمد فوزي».

وأوضح: «هذه شهادتي للحق والتي أكدتها تواجد بوسي ليلا ونهارا في رعاية محمود الله يرحمه في مرضه الأخير بمستشفى الصفا وحتى وفاته، هذا بالإضافة لسفرياتها المتواصلة للإسكندرية لزيارة ضريحه في كل المناسبات وقراءة القرآن على روحه الطاهرة، هذا ماعشناه ولمسناه لسنوات وسنوات».