 الأوقاف تصدر العدد الجديد من مجلة «منبر الإسلام» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأوقاف تصدر العدد الجديد من مجلة «منبر الإسلام»

فهد أبو الفضل
نشر في: الخميس 8 مايو 2025 - 7:46 م | آخر تحديث: الخميس 8 مايو 2025 - 7:46 م

أصدرت وزارة الأوقاف العدد الجديد من مجلة «منبر الإسلام» لشهر ذي القعدة، واستهلت افتتاحية العدد بمقال لوزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، بعنوان: "عالم السوشيال ميديا وأثره في البناء المعرفيِّ للإنسان"، ليصب فى تحقيق الهدف المنشود، وهو البناء المعرفى الصحيح للإنسان.

ويشمل العدد مجموعة مقالات لنخبة من الكتاب المتميزين توضح كيفية التكوين المعرفى الصحيح للإنسان، يتصدر تلك المقالات مقال الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور محمد عبد الرحيم البيومى" تكاملية العلوم وبناء الإنسان".

كما يشتمل العدد على مجموعة الأبواب الثابتة المتنوعة مثل: "قضية فقهية"، و"بلاغة آية"، و"كتاب فى سطور"، و"شموس فى سماء الأزهر"، و"أنشطة دعوية"، وسؤال وكوبون المسابقة.

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