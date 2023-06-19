أمين عام المحامين العرب يدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي وقصفه لجنين

أدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب المكاوي بنعيسى، بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم لمدينة جنين والقصف الجوي الذي شنه الطيران الحربي للاحتلال، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم صبي وإصابة العشرات.



وقال بنعيسى - في بيان اليوم الاثنين - إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في خرقه للقانون الدولي الإنساني بذلك التصعيد الخطير في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن المجتمع الدولي لا بد أن يتوقف عن لعب دور المتفرج ويقوم بواجبه في ردع الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.



وطالب بنعيسى الأمم المتحدة ودول العالم الحر باتخاذ خطوات قوية وإجراءات حازمة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ردا على اعتداءاته المستمرة على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له.



وجدد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب؛ في ختام بيانه؛ تأكيده على موقف الاتحاد الثابت الداعم للقضية الفلسطينية حتى يتحرر كل شبر من أرض فلسطين وعاصمتها القدس.