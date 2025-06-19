ثقافة الغربية تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو وتواصل فعالياتها الصيفية

شهدت عدد من المواقع الثقافية بمحافظة الغربية باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن البرامج الفنية المجانية المقدَّمة من وزارة الثقافة احتفالًا بالإجازة الصيفية.

وجاءت هذه الأنشطة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وسط حضور لافت من الأطفال والشباب.

ففي قصر ثقافة الطفل بطنطا، تواصلت فعاليات دورة الشطرنج لليوم الثاني على التوالي، بحضور المدرب والحكم الدولي أحمد المصري، الذي قدّم شرحًا مبسطًا حول أبرز الطرق الشهيرة لتحريك قطع اللعبة. كما استمع الأطفال لعرض مميز من خبير الخط العربي حامد فرج، تناول فيه العلاقة بين فنون الخط العربي والزخارف الإسلامية، مشيرًا إلى أن هذا المجال جذب العديد من محبّي الفن الأصيل.

وتتواصل الفعاليات الصيفية المقدَّمة من فرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين ضمن مبادرة "ارسم بسمة"، وذلك في عدد من المواقع، بينها بيت ثقافة كفر الزيات، ومكتبات أبيار الثقافية، ومحلة مرحوم، وكفر الدوار، وبيت ثقافة قطور، من خلال مجموعة من الورش الفنية التي تُقام تحت إشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة محمد حمدي.

وفي إطار الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، نظّمت مواقع ثقافية متعددة، منها بيت ثقافة كفر الزيات، وبيت ثقافة الفريق الشاذلي، وقصر ثقافة المحلة، فعاليات تثقيفية، تم خلالها استعراض أبرز مشاهد الثورة، وفي مقدمتها موقف الجيش المصري إلى جانب إرادة الشعب، للتخلص من الجماعات الإرهابية واستعادة مسار الدولة.

وأكدت الفعاليات على أهمية استكمال مسيرة العمل والبناء، لتحقيق التنمية على أرض مصر.

وضمن الأنشطة التوعوية، قدّمت الدكتورة هناء خليفة، مدرّبة التنمية البشرية، محاضرة بدار الكتب بطنطا تحت عنوان "إدمان السوشيال ميديا".

أوضحت خلالها أن الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي ينعكس سلبًا على الصحة النفسية للأطفال، مشددة على ضرورة متابعة الأسر للمحتوى الذي يتابعه الأطفال، والتأكد من خلوه من مشاهد العنف أو التنمر أو ازدراء الأديان.

وفي السياق ذاته، نظّم قصر ثقافة طنطا ندوة تثقيفية حول التنمية البشرية، بمشاركة الدكتور محمد السعيد قطب، استشاري التدريب والتطوير المؤسسي.