دورة استثنائية لمشروع سينما الشارع لأطفال غزة

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أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية عن بدء الدورة الاستثنائية لمشروع "سينما الشارع" الذي ينفذه محمد ياغي في غزة.

يهدف المشروع لتوظيف السينما كأداة من أدوات الفنون لتقديم علاج نفسي للأطفال وذوي الإعاقة في منطقة الدرج، بهدف مساعدتهم على استكشاف الذات والسير في طريق التحرر من الضغوط والأزمات النفسية التي يتعرضون لها بسبب ويلات الحرب.

حيث يتبنى المشروع "الدراما النفسية" بوصفها شكلا من اشكال العلاج النفسي يجعل المريض يستكشف مشكلاته ومشاعره وأفكاره عن طريق مراقبة الدراما والشخصيات ليكتسب منظورا أكثر اتساعا حول النزاعات والمشكلات في بيئة آمنة وموثوق بها.

ومن الملفت أن عروض سينما الشارع تلقى إقبالا كبيرا من قبل الأطفال أبناء غزة الذين يعيشون لحظات سعيدة مع أجواء الاحتفالات التي تتزامن مع العروض