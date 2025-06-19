توقيع مسودة اتفاق سلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية برعاية أمريكية

وقعت رواندا والكونغو الديمقراطية بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق سلام بينهما أمس الأربعاء في العاصمة واشنطن، بعد 3 أيام من الحوار الذي وصف بالبناء والهادف والصريح.

وقال بيان مشترك صادر من الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية رواندا، إن مسوّدة الاتفاق سيوقّع عليها بشكل نهائي يوم 27 يونيو الجاري خلال اجتماع وزاري يضم الأطراف المعنية بالصراع، ويحضره وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

ووفقا للبيان المشترك من الدول الثلاث، فإن الاتفاق تناول بنودا مهمة، من ضمنها وحدة الأراضي ونزع السلاح والاندماج المشروط للجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.

وتصاعد القتال في شرق الكونغو الديمقراطية مع بداية العام الجاري، حيث تمكّنت حركة إم23 المتمردة من السيطرة على مدينتين أساسيتين في المنطقة، مما تسبّب في مخاوف من توسع الصراع إلى نزاع إقليمي.

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد جمع في مارس الماضي بين رئيسي الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا، واتفقا على وقف فوري لإطلاق النار، والانخراط في مسار جديد من المفاوضات الجادّة.

وقد دخلت الولايات المتحدة على خط الوساطة بعد رغبة من رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي الذي عرض على إدارة ترامب الاستثمار في المعادن المهمة التي تحظى بها بلاده.

ويمكن لنجاح الاتفاق الذي ترعاه إدارة الرئيس ترامب أن يجلب استثمارات غربية تقدر بمليارات الدولارات إلى المنطقة، وخاصة في شرق الكونغو الغني بالمعادن المهمة مثل النحاس والذهب والكوبالت والتنتاليوم والليثيوم.



