إمبراطور اليابان وزوجته ينعيان ضحايا القنبلة الذرية في هيروشيما

نعى إمبراطور اليابان ناروهيتو، ضحايا القنبلة الذرية في هيروشيما، حيث تحيي المدينة الذكرى الـ80 لهذه المأساة في وقت لاحق من هذا العام.

وانحنى ناروهيتو، وبصحبته زوجته الإمبراطورة ماساكو عند النصب التذكاري لضحايا القنابل الذرية، كما وضعا أكاليل من الزهور البيضاء.

وكانت القنبلة الذرية التي أسقطتها الولايات المتحدة على هيروشيما في السادس من أغسطس 1945، قد دمرت المدينة، مما أسفر عن مقتل 140 ألف شخص.

وتم إسقاط قنبلة أخرى بعد 3 أيام على ناجازاكي، مما أسفر عن مقتل 70 ألف شخص.

واستسلمت اليابان في 15 أغسطس، لتنتهي الحرب العالمية الثانية.

كما التقى الزوجان الملكيان بالناجين من القنابل الذرية، والذين ولدوا بعد الحرب وتدربوا على رواية ما حدث تيابة عن أولئك الذين لم يعد بمقدورهم فعل ذلك.

وكان الإمبراطور، قد زار مطلع الشهر الجاري أوكيناوا لإحياء ذكرى نحو 188 ألف ياباني، نصفهم من المدنيين في أوكيناوا ونحو12000 ألف أمريكي، قتلوا في معركة أوكيناوا.