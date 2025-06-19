ترامب: وول ستريت جورنال لا تملك معلومات حول أفكاري بشأن إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن صحيفة "وول ستريت جورنال" لا تمتلك أي معلومات حول حقيقة موقفه بشأن إيران، وذلك إثر تداول ادعاءات بموافقته على خطط لضرب إيران.

جاء ذلك ردا على ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" بخصوص استعداد الولايات المتحدة لضرب إيران.

وأضاف ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن ادعاءات صحيفة وول ستريت جورنال لا أساس لها من الصحة".

وأردف: "إن صحيفة وول ستريت جورنال لا تمتلك أية معلومات حول أفكاري المتعلقة بإيران".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلت، استنادًا إلى مصادر مطلعة بشأن الملف الإيراني، أن الرئيس ترامب وافق على خطط مهاجمة إيران، لكنه يتريث في إصدار أوامر الهجوم لحين اتخاذ القرار النهائي.

وقالت المصادر إن ترامب وافق "سرا" على خطط أمريكية لمهاجمة إيران، في اجتماع عقد في وقت متأخر من يوم الثلاثاء لكنه أرجأ إصدار الأمر النهائي لمعرفة ما إذا كانت طهران ستتخلى عن برنامجها النووي أم لا.

وفي ليلة 17 يونيو الجاري، عقد ترامب اجتماعا مع كبار المسئولين في غرفة العمليات بالبيت الأبيض بشأن الصراع الذي بدأ بهجمات إسرائيلية على إيران، والتدخل المحتمل للولايات المتحدة فيه.

والأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض، إنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن مهاجمة إيران لكنه لا يريد التورط في صراع بالشرق الأوسط.

ومنذ فجر 13 يونيو الجاري، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية، وقواعد صواريخ، واغتيال قادة عسكريين، وعلماء نوويين، ما أسفر عن 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.

وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وعبرية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في عدوانها على إيران، بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا خلالها طهران إلى الاستسلام دون أي شروط، ولوح بإمكانية استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي