توقعات بعودة أكبر مصفاة نفط في إسرائيل لاستئناف عملياتها قريبا

من المحتمل أن تستأنف أكبر مصفاة نفط في إسرائيل عملياتها قريبا بعد تعرضها لقصف صاروخي من جانب إيران، حيث يتوقع وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أن يحدث ذلك في غضون شهر، وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأربعاء.

وكان قد تم إغلاق المصفاة في حيفا يوم الأحد الماضي جراء الأضرار الكبيرة الناتجة عن الهجوم، والذي أسفر أيضا عن مقتل ثلاثة من العاملين في المصفاة.

وتنتج المصفاة حصة كبيرة من المنتجات النفطية المدنية والعسكرية الإسرائيلية، كما يتم أيضا تصنيع وقود الطائرات المقاتلة هناك.

ووفقا لتقارير إعلامية، تكرر المصفاة حوالي 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا، مما يشكل نحو 80% من إجمالي إنتاج إسرائيل. وتدير المصفاة شركة بازان الإسرائيلية للنفط والبتروكيماويات.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن المصفاة الثانية في البلاد مغلقة حاليا أيضا للصيانة، لكنها وفقا للتقارير تملك احتياطات كافية من الوقود لاستمرار تلبية احتياجات الاقتصاد المحلي.

ولم يعتبر وزير الطاقة أن هناك ضرورة للاستعانة باحتياطيات الطوارئ في البلاد.

من جانبها ،استهدفت إسرائيل مصافي النفط في العاصمة الإيرانية طهران، في إطار الهجمات التي شنتها إسرائيل يوم الجمعة الماضي على إيران ، التي ردا بإطلاق موجات من الطائرات المسيرة والصواريخ باتجاه إسرائيل.