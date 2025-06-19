شعبة المخابز بالدقهلية: صرف خبز مجاني مدى الحياة لأسرة الشهيد خالد محمد شوقي

أعلنت شعبة المخابز بالغرفة التجارية في محافظة الدقهلية، صرف خبر مجاني مدى الحياة لأسرة الشهيد خالد محمد شوقي عبدالعال، سائق السيارة المحملة بالوقود، من قرية مبارك المصادرة بمركز بني عبيد، الذي استشهد إثر حادث أليم في أثناء محاولته البطولية إنقاذ مدينة العاشر من رمضان من كارثة محققة.

وأكد محمد فوزي رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في الدقهلية، إرسال وفد لأسرة الشهيد لتقديم واجب العزاء، والاتفاق على آلية صرف الخبز مجانا، وأن قرارالخبز بلا رسوم بخلاف البطاقة يأتي في إطار الحرص على تكريم أسرة البطل الذي ضحى بنفسه فداءً للوطن، مشير إلى أن اسم الشهيد سيظل محفورًا في ذاكرة الوطن، وما قام به يمثل قمة الفداء والإخلاص.

وكشف عن تخصيص مخبز السيد أحمد سالم عضو شعبة مخابز الدقهلية المتواجد بمسقط رأس الشهيد، وعقد لقاء بينه وبين نجل الشهيد ونجل شقيق الشهيد، والاتفاق أنه بدءا من اليوم سيصرف الخبز البلدي مجانا دون دفع أي مبالغ مالية بخلاف بطاقة التموين، والاتفاق على الكمية اليومية.

وتعود أحداث الواقعة، حين اندلعت النيران بشكل مفاجئ داخل محطة وقود بمدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية؛ إثر انفجار تانك السيارة نتيجة ارتفاع درجة حرارتها مهددة بكارثة كبرى، وأضرار جسيمة في حال امتداد النيران إلى المناطق السكنية المجاورة أو في محطة البنزين.

وفي تلك اللحظات المرعبة، لم يتردد السائق خالد، الذي اندفع إلى مقعد القيادة بسرعة بينما كانت النيران تلتهم السيارة، وانطلق بها إلى خارج المحطة؛ محاولا إبعاد الخطر عن المواطنين المتواجدين.

ونجح بفضل شجاعته، في إخراج السيارة المحترقة إلى الشارع؛ ليحول دون امتداد الحريق إلى خزانات الوقود داخل المحطة.

ونقل على الفور إلى مستشفى "أهل مصر للحروق"؛ لتلقي العلاج اللازم بعد أن نُقل من مستشفى محلي، حيث كان محتجزًا بالعناية المركزة.

وتداول عدد من المواطنين مقاطع فيديو وصورًا للسائق مصحوبة بكلمات الإشادة والإعجاب.