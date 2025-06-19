نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير الجارية بحي حدائق القبة

أجرى الدكتور حسام الدين فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولة تفقدية لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير مبنى حى حدائق القبة، والمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بعد تطويره ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، وذلك بحضور حاتم محمود، رئيس حى حدائق القبة، والأجهزة المعاونة، للوقوف على ضمان تنفيذ هذه المشروعات وتحقيق الأهداف المرجوة منها بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وفعالية.

وأوضح فوزى، اليوم الخميس، أن ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للارتقاء لتحسين مستوى الخدمات العامة ورفع كفاءة البنية التحتية وتطوير الشوارع والميادين وبناء على تعليمات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بضرورة متابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات ومواصلة جهود التغيير والبناء للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على سرعة الإنتهاء من أعمال تطوير الشاملة لميدان حدائق القبة والتى تتضمن دعمه بمسطحات خضراء وزراعات وأعمدة إنارة جمالية وأرصفة للمشاة ودهان للبلدورات والاسوار الحديدية لإضفاء لمسة جمالية.

ووجه نائب المحافظ برفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى المتواجدة بمحيط الميدان بما يتماشى مع توجه الدولة فى السعي نحو زيادة المساحات الخضراء والاهتمام بإجراء تنسيق عام للميدان وفقاً للرؤية الهندسية الصحيحة مع مراعاة أن تكون الأعمال بالتنسيق مع الأجهزة المختصة والتجميل الحضاري وعدم المساس بأي مسطحات خضراء أو أشجار وأن تكون اعمال التطوير ضمن مكوناتها لتكون متنفس للمواطنين لتتكامل الرؤية البصرية الجمالية للميدان.