استقبل الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، صباح اليوم، المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لبحث تنفيذ المرحلة الثانية من خط المياه الناقل لتعزيز إمدادات مياه الشرب بمدينة رأس البر.

ووفق بيان صادر عن ديوان عام محافظة دمياط، حضر اللقاء وفد من الشركة والمهندس مجدي عطا الله، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، حيث تم استعراض تفاصيل المشروع الذي يمتد لمسافة 6.1 كم، بدءًا من القناة الملاحية بطريق رأس البر الغربي حتى الامتداد العمراني، باستخدام مواسير بولي إيثيلين بقطر 1000 ملّي، وبتكلفة إجمالية تُقدّر بـ 235 مليون جنيه.

وبحث الجانبان مسار الخط الجديد في ضوء الدراسات الهندسية التي راعت طبيعة الموقع وخطة تطوير الطريق، مع الأخذ في الاعتبار مرور جزء من الخط بترعة السنانية التي تم تغطيتها، لتفادي أي تأثير مستقبلي على البنية التحتية للطريق.

وناقش المحافظ ورئيس الشركة التحديات المحتملة التي قد تواجه تنفيذ المشروع وآليات التغلب عليها، مؤكدين أهمية التوازي بين أعمال إنشاء الخط وتطوير الطريق لخدمة مدينة رأس البر، خاصة في موسم الصيف الذي يشهد ذروة الإقبال السياحي، بما يسهم في دعم البنية الأساسية ورفع كفاءة الطريق الحيوي.

وفي سياق متصل، استعرض اللقاء موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمركز كفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، حيث تم بحث آليات استكمال الأعمال وربطها بمحطات المعالجة الجديدة التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وفق جداول زمنية دقيقة لضمان سرعة التشغيل.

وأعرب محافظ دمياط عن تقديره للتعاون المثمر مع الشركة القابضة، مشيدًا بالجهود المبذولة لتغطية المحافظة بمياه الشرب ورفع نسب التغطية في خدمات الصرف الصحي، بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.



