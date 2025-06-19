ربيعة أساسياُ في تشكيل العين أمام يوفنتوس

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أعلن فلاديمير إيفيتش المدير الفني للعين الإماراتي تشكيل فريقه لمواجهة يوفنتوس الإيطالي في بطولة كأس العالم للأندية.

ويتقابل العين مع اليوفي في بداية مشوارهما بالبطولة ضمن المجموعة التي تضم أيضا كل من مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد المغربي.

ويشارك قائد الأهلي السابق رامي ربيعة بشكل أساسي مع الزعيم العيناوي، فيما يقود المغربي سفيان رحيمي هجوم الفريق.

وفيما يلي التشكيل:

حراسة المرمى: روي باتريشيو

خط الدفاع: بارك – كوامي أوتون – فاكوندو زابالا – مارسيل راتنيك – رامي ربيعة

خط الوسط: عبدالكريم تراوري – كاكو – ماتياس بالاسيوس

خط الهجوم: كودجو لابا – سفيان رحيمي

ويحتفظ العين على مقاعد البدلاء بكل من: خالد عيسى – فابيو كاردوسو – خالد الهاشمي – أماديو نيانج – يحيى بن خالق – إيريك – أديس ياسيتش – يحيى نادر – جوشوا أودو – محمد عباس – سانابريا – محمد عوض الله – نسيم شاذلي – حسين رحيمي – جوستا أبيالفي