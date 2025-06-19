 انفجار صاروخ سبيس أكس أثناء التجربة في تكساس دون تسجيل إصابات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انفجار صاروخ سبيس أكس أثناء التجربة في تكساس دون تسجيل إصابات

تكساس (الولايات المتحدة) - (أ ب)
نشر في: الخميس 19 يونيو 2025 - 10:36 ص | آخر تحديث: الخميس 19 يونيو 2025 - 10:36 ص

انفجر صاروخ يتبع شركة سبيس أكس، كان قيد التجربة في تكساس مساء أمس الأربعاء؛ مما أسفر عن انبعاث كرة لهب كبيرة إلى السماء.

وقالت الشركة، إن مركبة الإطلاق ستارشيب شهدت خللا كبيرا الساعة 11 صباحا تقريبا بينما كانت على منصة الاختبار استعدادا لتجربة الطيران العاشرة في قاعدة ستاربيز وهو موقع الإطلاق التابع لسبيس أكس في الطرف الجنوبي من تكساس.

وقالت سبيس أكس، في بيان عبر منصة أكس: "جرى تخصيص منطقة آمان خالية حول الموقع خلال العملية وكل الأفراد سالمين".

وأكدت الشركة، أنها تعمل مع المسئولين المحليين للتعامل مع الانفجار.

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