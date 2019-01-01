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الفار يلغي ركلة جزاء للسنغال أمام الجزائر

محمود باهي
نشر فى : الجمعة 19 يوليه 2019 - 10:36 م | آخر تحديث : الجمعة 19 يوليه 2019 - 10:36 م

ألغت تقنية الحكم المساعد (var) ركلة جزاء لصالح المنتخب السنغالي أمام منتخب الجزائر، مساء اليوم الجمعة، في إطار نهائي كأس الأمم الإفريقية (مصر2019).

احتسب الكاميروني أليوم نيانت حكم اللقاء ركلة جزاء لأسود التيرانجا بعد أن ارتطام الكرة في يد أحد مدافعي منتخب الخُضر، قبل أن يلغيها (var) بداعي عدم التعمد في اللمس.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الجزائر بأقدام بغداد بو نجاح في الدقيقة الثانية من المباراة.

الجدير بالذكر أن المتنخب الجزائري توج بنسخة واحدة من كأس الأمم في عام 1990، فيما لم يفز منتخب السنغال بأي بطولة قارية.


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