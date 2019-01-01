جولة ثانية من المحادثات الهاتفية بين أمريكا والصين منذ بدء الهدنة في الحرب التجارية

صرح متحدث أمريكي أن مسؤولين كبار من الولايات المتحدة والصين أجروا محادثات هاتفية أمس الخميس، في ثاني محادثة من نوعها منذ القمة التي عقدت بين الجانبين في يونيو الماضي، واتفقا خلالها على إبرام هدنة في الحرب التجارية الدائرة بينهما.

وتحادث الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين هاتفيا مع الجانب الصيني في وقت سابق أمس الخميس، حسبما أكد المتحدث باسم الممثل التجاري، في تصريحات أوردتها وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ولم يتطرق المتحدث إلى تفاصيل المحادثات الهاتفية، كما لم ترد وزارة التجارة الصينية على طلب بالكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتعثرت المحادثات بين الجانبين الأمريكي والصيني في مايو الماضي، ولم يتم إحراز تقدم كبير منذ اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينج على هدنة خلال لقاء على هامش قمة مجموعة العشرين التي عقدت في اليابان الشهر الماضي.

وكان منوشين ذكر في وقت سابق هذا الأسبوع أن المحادثات الهاتفية مع الجانب الصيني "مثمرة" وأنه سيتوجه مع لايتهايزر إلى بكين لعقد مزيد من الاجتماعات.