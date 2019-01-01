تتوجه قافلة طبية مجانية من جامعة قناة السويس، إلى مستشفي سانت كاترين المركزي والوحدة الصحية بوادي الطرفة، خلال يومي اﻷربعاء والخميس المقبلين.

وقال مدير عام مديرية الصحة بجنوب سيناء، الدكتور خالد أبوهاشم، في بيان اليوم /الجمعة/، إنه ذلك يأتي في إطار التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة (المحافظة ووزارة الصحة وجامعة قناة السويس)، والحرص على إبراز الدور اﻷكاديمي لخدمة واستفادة أفراد المجتمع، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأضاف أن القافلة تضم كافة التخصصات الطبية، وتوفر صيدلية لصرف اﻷدوية والمستلزمات الطبية لجميع المرضى بالمجان، مؤكدا في الوقت ذاته أن المديرية ستوفر كافة الامكانات واﻷدوية وكافة المستلزمات الطبية والعيادات المتنقلة واﻷطقم الطبية المساعدة.