الحرس الثوري الإيراني: سننشر وثيقة تثبت زيف مزاعم أمريكا حول الطائرة المسيرة

أعلن الحرس الثوري الإيراني ،اليوم الجمعة، أنه سينشر قريبا صورا التقطتها الطائرة المسيرة التابعة للقوة الجوفضائية للحرس عن السفينة الحربية الامريكية، التي زعمت انها أسقطت هذه الطائرة المسيرة، واصفا هذا الزعم بأنه مثير للسخرية.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، رد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي على ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باسقاط طائرة إيرانية مسيرة، بالتأكيد على أن بلاده لم تفقد أي طائرة مسيرة.

وكتب عراقجي في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إننا لم نفقد أي طائرة مسيرة، لا في مضيق هرمز ولا في أي مكان أخر"،حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضاف ساخرا: "إننا قلقون من أن تكون السفينة الحربية بوكسر قد أسقطت طائرة مسيرة أمريكية بالخطأ!

من جانبه، نفى كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، اليوم الجمعة، مزاعم الرئيس ترامب بشأن اسقاط طائرة ايرانية مسيرة.

وقال العميد شكارجي في تصريح له،نقلته وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية ، " تصريحات الرئيس الأمريكي هذه تهدف لخلق التوتر وزعزعة الامن في منطقة الخليج الفارسي المهمة ومضيق هرمز الاستراتيجي".

ونوه إلى أن :القوات المسلحة الايرانية تعتبر دائماً مهمة حراسة ومراقبة أمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز مهمتها القانونية وفق القوانين الدولية".

كان الرئيس ترامب قد أعلن أمس الخميس أن المدمرة البرمائية "يو اس اس بوكسر الأمريكية قد أسقطت طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز بعد أن اقتربت منها نحو 900 متر ولم تكترث للتحذيرات الموجهة لها.

كانت إيران قد أعلنت عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية الشهر الماضي دخلت مجالها الجوي على حد قولها، فيما قالت الولايات المتحدة أنه تم إسقاط الطائرة في المجال الجوي الدولي